Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Росія не продемонструвала спроможності вести численні великі наступальні операції, які були б необхідні для одночасного виходу на адміністративні кордони Донецької області та взяття міста Запоріжжя", - ствердили в ISW.

Експерти спрогнозували, що окупанти навряд чи спрямують рішучі наступальні операції на місто Запоріжжя: російська армія надалі готується до наступу на заході Луганщини та прагне оточити Бахмут.

Посилаючись на інформацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, фахівці проводили розрахунки з огляду на надані дані про наявність 30 тис. військовослужбовців РФ поблизу Маріуполя.

Вони ствердили, що таких сил недостатньо для атаки на Запоріжжя:

"Російські регулярні сили, резерви та сили Вагнера вже залучили десятки тисяч військових, щоб захопити Бахмут, зазнавши багатотисячних втрат під час цієї спроби, а в довоєнному Бахмуті проживало трохи більше 70 тисяч осіб".