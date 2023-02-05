ISW: Росія не продемонструвала спроможність вести кілька великих наступальних операцій водночас
За даними аналітиків ISW, російська армія не може одночасно вести великі наступальні операції на декількох напрямках
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Росія не продемонструвала спроможності вести численні великі наступальні операції, які були б необхідні для одночасного виходу на адміністративні кордони Донецької області та взяття міста Запоріжжя", - ствердили в ISW.
Експерти спрогнозували, що окупанти навряд чи спрямують рішучі наступальні операції на місто Запоріжжя: російська армія надалі готується до наступу на заході Луганщини та прагне оточити Бахмут.
Посилаючись на інформацію радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, фахівці проводили розрахунки з огляду на надані дані про наявність 30 тис. військовослужбовців РФ поблизу Маріуполя.
Вони ствердили, що таких сил недостатньо для атаки на Запоріжжя:
"Російські регулярні сили, резерви та сили Вагнера вже залучили десятки тисяч військових, щоб захопити Бахмут, зазнавши багатотисячних втрат під час цієї спроби, а в довоєнному Бахмуті проживало трохи більше 70 тисяч осіб".
- Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ворожі війська можуть розпочати наступ на Сході та Півдні до річниці вторгнення в Україну, 24 лютого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе