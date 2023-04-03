Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські чиновники, можливо, мають намір використати вбивство Фоміна (псевдонім Владлен Татарський, - ред.)для самоцензури наростального громадянського суспільства, яке ставить під сумнів хід війни в ґратах. Вбивство вже поглиблює розкол у російському просторі блогерів, що в кінцевому підсумку може бути вигідно зусиллям Кремля щодо консолідації контролю над інформаційним простором", - пишуть у звіті.

Повідомляється, що раніше у барах Санкт-Петербурга та Москви ФСБ посилили контррозвідувальні заходи та мали придушувати поширення проукраїнської ідеології, за наказом Путіна. Можливо це вбивство відіб'є бажання відвідувати подібні заходи: "Ця атака також може бути спробою залякати інших пов'язаних з Вагнером блогерів".

Відомі російські мілблогери викрили меншого блогера, який публікувався під ніком MoscowCalling та "пожартував, що жінкою, причетною до вбивства Фоміна, була Дугіна".

Інші військові блогери стверджували, що ексбоєць "ДНР" Андрій Куршин звинувачував Росію у воєнних злочинах в Україні, саме у MoscowCalling, перебуваючи у Москві.

"Мілблогери стверджували, що російська поліція та ФСБ не змогли перешкодити мілблогерам, таким як Куршин, сприяти антиурядовим настроям в Інтернеті, тим самим дозволяючи українській розвідці влаштовувати атаки в Росії. Мілблогери також закликали до арештів і страт інших мілблогерів, які висловлювали подібні погляди проти Путіна, його режиму і ведення війни", - наголошують в ISW.

Тому Москва може використовувати такі розбіжності, аби виправдати цензуру певних військових блогерів, які є критиками російського диктатора.

Ключові висновки Інституту:

Війська РФ продовжували обмежені атаки по лінії Сватове - Кремінна

Окупанти продовжували наступ на Бахмут та його околиці. Російські війська, ймовірно, захопили завод АЗОМ на півночі Бахмута, 2 квітня ЗСУ завдали ракетного удару по заводу

Українські військові завдали удару HIMARS по залізничному депо у Мелітополі Запорізької області, що стало третім ударом по місту за останній тиждень

Міністерство оборони Великої Британії оцінило, що значна частина з 200 тисяч втрат Росії в Україні пов'язана з поганою дисципліною та навчанням поза бойовими діями, зокрема через надмірне вживання алкоголю

Довідково. Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін) народився 1982 року в українському місті Горлівка. 2011 року отримав ув'язнення за пограбування банку. Відбував покарання у Горлівській колонії.

Під час російського вторгнення 2014 року перейшов на сторону російських загарбників, воював проти армії України. Згодом став воєнним пропагандистом ("кореспондентом").