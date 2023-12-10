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ISW: війська РФ посилюють наступи і намагаються перехопити ініціативу до президентських виборів

10 грудня, 2023 неділя
07:26
Війна з Росією російські окупанти

Російські війська у складних погодних умовах посилюють наступальні дії та намагаються перехопити ініціативу на фронті до президентських виборів у Росії. Водночас Сили оборони України закріплюються на позиціях, де вони не ведуть контрнаступів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська наразі ведуть наступальні дії вздовж більшої частини лінії фронту в Україні, зокрема вздовж кордону Харків - Луганська область, поблизу Бахмута і в напрямку Авдіївки, а також здійснюють безперервні наземні атаки в західній Запорізькій області.

Нинішні темпи бойових дій на всій лінії фронту в Україні загалом відповідають оцінці ISW, згідно з якою російські війська намагаються повернути собі ініціативу на полі бойових дій щонайменше з середини листопада 2023 року.

Водночас нещодавні офіційні заяви українських військових також свідчать про те, що російським військам вдалося перехопити ініціативу вздовж кордону Харківської та Луганської областей, поблизу Бахмута і вздовж напрямку Авдіївка - Донецьк, тоді як українські війська утримують ініціативу в ключових районах півдня України, про що свідчать постійні українські контратаки на заході Запорізької області та стійка, більша, ніж зазвичай, українська присутність на східному березі Херсонської області.

Той факт, що окупанти намагалися перехопити ініціативу і провести наступальні операції на початку-середині листопада 2023 року, за найскладніших погодних умов, а не чекати на сильні морози, свідчить про те, що вони перебувають під тиском.

За даними Інституту, що російське командування прагнуло викликати кульмінацію українського контрнаступу або переконатися, що українські сили не зможуть відновити його на початку цієї зими. Однак хронологія подій свідчить про те, що Київ вирішив значно скоротити свої контрнаступальні операції з власної ініціативи ще до початку російських наступальних операцій.

Проте, на думку аналітиків, залишається незрозумілим, чи створять нинішні російські наступальні операції умови для того, щоб російські війська змогли досягти оперативно значущих успіхів у найближчому майбутньому.

Українські сили, навпаки, схоже, використовують цей період складних погодних умов і триваючих російських наступальних операцій для створення і зміцнення оборонних позицій на тих ділянках фронту, де вони не ведуть контрнаступальних операцій, зберігаючи таким чином живу силу і ресурси для майбутніх наступів.

  • За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби 9 грудня на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.
Україна
Росія
вибори
вибори президента
російська армія
вибори в Росії
ЗСУ
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