Про це пише "Європейська правда", з посиланням на слухання в парламенті.

Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима, – засекречений.

Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні – вже сьомого за ліком – можуть увійти ЗРК SAMP-T та інші системи протиповітряної оборони.

Журналісти зазначають, що домовленість про передачу елементів ППО могла бути досягнута минулого тижня під час зустрічі у форматі "Рамштайн", у фокусі якої стояла необхідність зміцнення потенціалу протиповітряної оборони країни, що зазнавала інтенсивних ударів з повітря.

Італія разом з Францією, організувала поставку протиракетного комплексу SAMP-T і підготувала український персонал.

Крозетто натомість заперечив, що італійські військові могли брати участь у підготовці пілотів винищувачів F16, які група країн готується передати українським ВПС. Крім того, необхідно забезпечити збройні сили Зеленського боєприпасами та технікою, яка сильно зношена через бойові дії, що тривають.