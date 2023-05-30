Італія готує новий пакет військової допомоги Україні: він включатиме, імовірно, системи ППО
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у вівторок анонсував підготовку чергового пакета військової допомоги Україні, який, імовірно, включатиме певні елементи системи ППО
Про це пише "Європейська правда", з посиланням на слухання в парламенті.
Крозетто обговорив питання військової допомоги Україні під час слухань у парламентському комітеті з питань контролю за спецслужбами. При цьому зміст його виступу – як і те, яку саме зброю Київ отримає від Рима, – засекречений.
Видання Il Messaggero напередодні писало, що до нового пакета військової допомоги Україні – вже сьомого за ліком – можуть увійти ЗРК SAMP-T та інші системи протиповітряної оборони.
Журналісти зазначають, що домовленість про передачу елементів ППО могла бути досягнута минулого тижня під час зустрічі у форматі "Рамштайн", у фокусі якої стояла необхідність зміцнення потенціалу протиповітряної оборони країни, що зазнавала інтенсивних ударів з повітря.
Італія разом з Францією, організувала поставку протиракетного комплексу SAMP-T і підготувала український персонал.
Крозетто натомість заперечив, що італійські військові могли брати участь у підготовці пілотів винищувачів F16, які група країн готується передати українським ВПС. Крім того, необхідно забезпечити збройні сили Зеленського боєприпасами та технікою, яка сильно зношена через бойові дії, що тривають.
- Нагадаємо, у середині травня Україна, за повідомленням ЗМІ, отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, яку обіцяли разом передати Франція та Італія. Також у березні Італія провела навчання 20 українських військовослужбовців з використання SAMP-T на базі Санта-Барбара в Сабаудії, що в провінції Латина на південь від Рима.
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