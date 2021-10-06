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Італія - Іспанія: букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал Ліги націй

6 жовтня, 2021 середа
17:27
Спорт Лоренцо Інсіньє

Сьогодні у Мілані, у 1/2 фіналу Ліги націй зустрінуться збірні Італії та Іспанії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Букмекери вважають Італію фаворитом матчу за вихід у фінал Ліги націй. Коефіцієнт - 2,30. Нічия в основні 90 хвилин оцінюється у 3,02. Перемога Іспанії - 4,0.

Італія та Іспанія зустрінуться на стадіоні "Сан-Сіро". Матч розпочнеться о 21:45. Гру транслюватиме телеканал "Футбол 1". 

Другого фіналіста турніру 7 жовтня в Турині визначать Бельгія та Франція. Матч за третє місце та фінал відбудуться 10 жовтня. 

Іспанія на груповому етапі Ліги націй випередила у групі 4 Німеччину, Швейцарію та Україну. Іспанці вдома перемогли українців з рахунком 4:0, у Києві команда Андрія Шевченка взяла реванш - 1:0. 

Збірній України зарахували технічну поразку у заключному матчі Ліги націй проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру через спалах коронавірусу в команді.   

Ліга націй 

Півфінал

6 жовтня

Італія - Іспанія

Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1" 

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