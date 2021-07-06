Італія - Іспанія: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2020
Еспресо.TV проведе текстову онлайн-трансляції матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Початок - 22:00
Першого півфіналіста Євро-2020 у Лондоні на стадіоні "Вемблі" визначать збірні Італії та Іспанії.
Італійці на шляху до фіналу перемогли на груповому раунд Туреччину (3:0), Швейцарію (3:0) та Уельс (1:0). У 1/8 фіналу команда Роберто Манчіні здолала в додатковий час Австрію (2:1), а в чвертьфіналі виявилася сильнішою за Бельгію (2:1).
Іспанці розпочали виступ на ЧЄ з нічиїх проти Швеції (0:0) та Польщі (1:1), а потім розгромили Словаччину (5:0). У 1/8 фіналу команда Луїса Енріке переграла у овертаймі Хорватію (5:3), а у чвертьфіналі здолала у серії післяматчевих пенальті Швейцарію (1:1, 3:1).
Іншого півфіналіста чемпіонату Європи у Лондоні 7 липня визначать Англія та Данія.
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