Італія - Іспанія: склади команд на півфінал Ліги націй
Сьогодні у Мілані, у 1/2 фіналу Ліги націй зустрінуться збірні Італії та Іспанії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Букмекери вважають Італію фаворитом матчу за вихід у фінал Ліги націй. Коефіцієнт - 2,30. Нічия в основні 90 хвилин оцінюється у 3,02. Перемога Іспанії - 4,0.
Італія та Іспанія зустрінуться на стадіоні "Сан-Сіро". Матч розпочнеться о 21:45. Гру транслюватиме телеканал "Футбол 1".
Другого фіналіста турніру 7 жовтня в Турині визначать Бельгія та Франція. Матч за третє місце та фінал відбудуться 10 жовтня.
Іспанія на груповому етапі Ліги націй випередила у групі 4 Німеччину, Швейцарію та Україну. Іспанці вдома перемогли українців з рахунком 4:0, у Києві команда Андрія Шевченка взяла реванш - 1:0.
Збірній України зарахували технічну поразку у заключному матчі Ліги націй проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру через спалах коронавірусу в команді.
Ліга націй
Півфінал
6 жовтня
Італія - Іспанія
Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бастоні, Бонуччі, Емерсон, Верратті, Барелла, Жоржинью, Інсіньє, К'єза, Бернардескі.
Іспанія: Сімон, Алонсо, П.Торрес, Лапорт, Аспілікуета, Бускетс, Гаві, Коке, Ф.Торрес, Оярсабаль, Сарабія.
Мілан, стадіон "Сан-Сіро"
Початок - 21:45
Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- Нагадаємо, 17 листопада 2020 року матч 6-го туру Ліги націй між Україною та Швейцарією в Люцерні скасували через спалах коронавірусу в нашій національній команді.
- 25 листопада 2020 року УЄФА присудив технічну поразку збірній Україні від Швейцарії.
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