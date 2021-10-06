Італія - Іспанія: склади команд на півфінал Ліги націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Букмекери вважають Італію фаворитом матчу за вихід у фінал Ліги націй. Коефіцієнт - 2,30. Нічия в основні 90 хвилин оцінюється у 3,02. Перемога Іспанії - 4,0.

Італія та Іспанія зустрінуться на стадіоні "Сан-Сіро". Матч розпочнеться о 21:45. Гру транслюватиме телеканал "Футбол 1".

Другого фіналіста турніру 7 жовтня в Турині визначать Бельгія та Франція. Матч за третє місце та фінал відбудуться 10 жовтня.

Іспанія на груповому етапі Ліги націй випередила у групі 4 Німеччину, Швейцарію та Україну. Іспанці вдома перемогли українців з рахунком 4:0, у Києві команда Андрія Шевченка взяла реванш - 1:0.

Збірній України зарахували технічну поразку у заключному матчі Ліги націй проти Швейцарії, оскільки вона у листопаді 2020 року не змогла вийти на гру через спалах коронавірусу в команді.

Ліга націй

Півфінал

6 жовтня

Італія - Іспанія



Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бастоні, Бонуччі, Емерсон, Верратті, Барелла, Жоржинью, Інсіньє, К'єза, Бернардескі.



Іспанія: Сімон, Алонсо, П.Торрес, Лапорт, Аспілікуета, Бускетс, Гаві, Коке, Ф.Торрес, Оярсабаль, Сарабія.

Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

Початок - 21:45

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Нагадаємо, 17 листопада 2020 року матч 6-го туру Ліги націй між Україною та Швейцарією в Люцерні скасували через спалах коронавірусу в нашій національній команді.

25 листопада 2020 року УЄФА присудив технічну поразку збірній Україні від Швейцарії.

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