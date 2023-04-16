Італія передала Україні десятки САУ M109L, деякі з них вже на фронті, - La Repubblica
За ініціативи італійського уряду були відремонтовані та відправлені для України десятки САУ М109, деякі з них уже на фронті
Про це пише італійське видання La Repubblica.
Зазначається, що два дні тому на залізничній станції Удіне в Італії були зафільмовані самохідні артилерійські установки, а також вже кілька тижнів поспіль з'являються відео з України, де M109L ведуть вогонь по російських позиціях.
"Серед тих, що вже на фронті, і тих, що зняті в Удіне, щонайменше тридцять САУ, тоді як деякі джерела говорять про подвійну кількість: загалом шістдесят машин вже передані українським військам або будуть передані найближчим часом", - додали журналісти.
- Нагадаємо, міністерка нацоборони Канади Аніта Ананд повідомила, що 14 квітня в Польщу прибули всі вісім бойових танків Leopard 2, які Канада пообіцяла надати Україні.
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