Італія перемогла Угорщину у Лізі націй
У 2-му турі Ліги націй збірна Італії перемогла Угорщину
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Італія - Угорщина закінчився з рахунком 2:1. Команда з Апеннін виявилась сильнішою завдяки голам Ніколо Барелли та Лоренцо Пеллегріні.
Угорщина сьогодні не забивала, автогол на свій рахунок записав оборонець збірної Італії Джанлука Манчіні.
Після 2-го туру збірна Італії з 4 балами очолює групу С в елітному дивізіоні Ліги націй. Друга позицій і 3 очки в Угорщини. Німеччина набрала 2 пункти і йде третьою.
Англія посідає останнє місце, у них лише 1 набраний бал.
Ліга націй
Дивізіон А. 2-й тур
7 червня
Італія - Угорщина 2:1
Голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 - Манчіні, 61 (авт.)
- 5 червня у 1-му турі Ліги націй збірна Угорщини з футболу неочікувано перемогла Англію.
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