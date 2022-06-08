Італія перемогла Угорщину у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Італія - Угорщина закінчився з рахунком 2:1. Команда з Апеннін виявилась сильнішою завдяки голам Ніколо Барелли та Лоренцо Пеллегріні.

Угорщина сьогодні не забивала, автогол на свій рахунок записав оборонець збірної Італії Джанлука Манчіні.

Після 2-го туру збірна Італії з 4 балами очолює групу С в елітному дивізіоні Ліги націй. Друга позицій і 3 очки в Угорщини. Німеччина набрала 2 пункти і йде третьою.

Англія посідає останнє місце, у них лише 1 набраний бал.

Ліга націй

Дивізіон А. 2-й тур

7 червня

Італія - Угорщина 2:1

Голи: Барелла, 30, Пеллегріні, 45 - Манчіні, 61 (авт.)

5 червня у 1-му турі Ліги націй збірна Угорщини з футболу неочікувано перемогла Англію.

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