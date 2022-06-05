Угорщина сенсаційно перемогла Англію у Лізі націй
У 1-му турі Ліги націй збірна Угорщини з футболу неочікувано перемогла Англію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч Угорщина - Англія закінчився перемогою угорців з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив Домінік Собослай.
Після 1-го туру групу С в елітному дивізіоні Ліги націй очолила саме Угорщина. Англія йде останньою, а Німеччина та Італія ділять другу-третю позицію після того, як зіграли внічию.
Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.
Ліга націй
Дивізіон А. 1-й тур
4 червня
Угорщина - Англія 1:0
Гол: Собослай, 66
- У центральному матчі 2 червня збірна Іспанії зіграла внічию з Португалією у Лізі націй.
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