Угорщина сенсаційно перемогла Англію у Лізі націй

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч Угорщина - Англія закінчився перемогою угорців з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив Домінік Собослай.

Після 1-го туру групу С в елітному дивізіоні Ліги націй очолила саме Угорщина. Англія йде останньою, а Німеччина та Італія ділять другу-третю позицію після того, як зіграли внічию.

Збірна України розпочне свої виступи у Лізі націй 8 червня. Наша команда виступає в дивізіоні B. У суперниках: Ірландія, Шотландія та Вірменія.

Ліга націй

Дивізіон А. 1-й тур

4 червня

Угорщина - Англія 1:0

Гол: Собослай, 66