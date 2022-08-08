Італія розпочала вакцинацію від мавпячої віспи
Італія розпочала кампанію вакцинації проти мавпячої віспи, оскільки кількість випадків захворювання значно зросла
Про це повідомляє Reuters.
За даними італійського міністерства охорони здоров'я, в країні було зафіксовано 545 випадків мавпячої віспи. Італія розпочала кампанію вакцинації більш ніж через місяць після інших країн, включно зі Сполученими Штатами, Великобританією та Іспанією.
Перші дози будуть введені в лікарні Спалланцані в Римі.
Як заявляє медзаклад, 8 серпня планують вакцинувати 200 людей, ще 600 осіб забронювали час на вакцинацію у найближчому майбутньому.
Зазначається, що італійськими лікарнями буде використовуватися вакцина Jynneos (MVA-BN). Це вакцина проти натуральної віспи, виготовлена Bavarian Nordic і схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.
Крім того, 11 серпня розпочнуть щеплення і у місті Мілан.
Перший випадок в Італії зафіксували 20 травня 2022 року. Наразі планів щодо масових щеплень немає.
Регіон Лаціо, що оточує Рим, отримав 1200 доз вакцини, Ломбардія – 2000, Емілія-Романья – 600, а Венето, що оточує Венецію – 400.
- Нагадаємо, у п’ятницю, 29 липня, міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило першу смерть від мавпячої віспи – це перший відомий випадок у Європі
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