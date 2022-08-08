Італія розпочала вакцинацію від мавпячої віспи

Про це повідомляє Reuters.

За даними італійського міністерства охорони здоров'я, в країні було зафіксовано 545 випадків мавпячої віспи. Італія розпочала кампанію вакцинації більш ніж через місяць після інших країн, включно зі Сполученими Штатами, Великобританією та Іспанією.

Перші дози будуть введені в лікарні Спалланцані в Римі.

Як заявляє медзаклад, 8 серпня планують вакцинувати 200 людей, ще 600 осіб забронювали час на вакцинацію у найближчому майбутньому.

Зазначається, що італійськими лікарнями буде використовуватися вакцина Jynneos (MVA-BN). Це вакцина проти натуральної віспи, виготовлена ​​Bavarian Nordic і схвалена Європейським агентством з лікарських засобів.

Крім того, 11 серпня розпочнуть щеплення і у місті Мілан.

Перший випадок в Італії зафіксували 20 травня 2022 року. Наразі планів щодо масових щеплень немає.

Регіон Лаціо, що оточує Рим, отримав 1200 доз вакцини, Ломбардія – 2000, Емілія-Романья – 600, а Венето, що оточує Венецію – 400.

Нагадаємо, у п’ятницю, 29 липня, міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило першу смерть від мавпячої віспи – це перший відомий випадок у Європі