В ЄС виявили першу смерть від мавпячої віспи

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В Іспанії було виявлено 4298 інфікованих мавпячою віспою, з них 120 (3,2%) були госпіталізовані і один – помер.

Більшість інфікованих в Іспанії (4081) є чоловіками. Їхній вік коливається від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років. Цікаво, що 3458 випадків пов’язані з чоловіками, які мали статеві відносини з чоловіками.

Всесвітня організація охорони здоров’я всього зафіксувала лише п’ять летальних випадків в інфікованих мавпячою віспою.

У Європі загалом станом на 29 липня зареєстровано 10 059 підтверджених випадків мавпячої віспи. Після Іспанії найбільше випадків зафіксовано в Німеччині (2540), за нею йдуть Велика Британія (2367), Франція (1837), Нідерланди (878) і Португалія (633).

Додамо, що мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці.

Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

Європейський центр з попередження і контролю захворювань вважає низьким ризик масштабного поширення мавпячої віспи серед населення загалом.

Нагадаємо, вакцина проти мавпячої віспи від данської Bavarian Nordic отримала схвалення ЄС

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