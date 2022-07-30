В ЄС виявили першу смерть від мавпячої віспи
У п’ятницю, 29 липня, Міністерство охорони здоров'я Іспанії підтвердило першу смерть від мавпячої віспи – це перший відомий випадок у Європі
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
В Іспанії було виявлено 4298 інфікованих мавпячою віспою, з них 120 (3,2%) були госпіталізовані і один – помер.
Більшість інфікованих в Іспанії (4081) є чоловіками. Їхній вік коливається від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років. Цікаво, що 3458 випадків пов’язані з чоловіками, які мали статеві відносини з чоловіками.
Всесвітня організація охорони здоров’я всього зафіксувала лише п’ять летальних випадків в інфікованих мавпячою віспою.
У Європі загалом станом на 29 липня зареєстровано 10 059 підтверджених випадків мавпячої віспи. Після Іспанії найбільше випадків зафіксовано в Німеччині (2540), за нею йдуть Велика Британія (2367), Франція (1837), Нідерланди (878) і Португалія (633).
Додамо, що мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці.
Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
Європейський центр з попередження і контролю захворювань вважає низьким ризик масштабного поширення мавпячої віспи серед населення загалом.
- Нагадаємо, вакцина проти мавпячої віспи від данської Bavarian Nordic отримала схвалення ЄС
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