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Головна війна з Росією Італія розробила пропозиції для завершення війни, - МЗС України

Італія розробила пропозиції для завершення війни, - МЗС України

20 травня, 2022 п'ятниця
15:33
війна з Росією МЗС

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили наявність ініціативи Італії щодо припинення російського вторгнення

Про це повідомляє Еспресо.TV.

19 травня видання La Repubblica повідомило, що міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо підготував план припинення війни РФ проти України і передав документ генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та країнам G7.

План містить такі етапи:

  • припинення вогню в Україні та демілітаризація фронту під наглядом ООН;
  • переговори про статус України, які передбачають вступ до ЄС, але неприєднання до НАТО;
  • угода між Україною та Росією щодо Криму та ОРДЛО:
  • "спірні території" повинні мати повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку, але при цьому суверенітет належатиме Києву;
  • укладення багатосторонньої угоди про мир та безпеку в Європі, яка охоплюватиме питання роззброєння та контролю над озброєннями, запобігання конфліктам та заходам зміцнення довіри.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Італія розробила такі пропозиції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу.

"Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни. Відповідні пропозиції вивчаються", - зазначив він.

Речник МЗС запевнив, що Україна цінує підтримку Італіїі вітає будь-які зусилля, які допоможуть відновити мир.

"Будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - підсумував Ніколенко.

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Росія
Італія
мирний план
вторгнення в Україну
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