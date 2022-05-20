Італія розробила пропозиції для завершення війни, - МЗС України

Про це повідомляє Еспресо.TV.

19 травня видання La Repubblica повідомило, що міністр закордонних справ Італії Луїджі ді Майо підготував план припинення війни РФ проти України і передав документ генсеку ООН Антоніу Гутеррешу та країнам G7.

План містить такі етапи:

припинення вогню в Україні та демілітаризація фронту під наглядом ООН;

переговори про статус України, які передбачають вступ до ЄС, але неприєднання до НАТО;

угода між Україною та Росією щодо Криму та ОРДЛО:

"спірні території" повинні мати повну автономію з правом самостійно забезпечувати свою безпеку, але при цьому суверенітет належатиме Києву;

укладення багатосторонньої угоди про мир та безпеку в Європі, яка охоплюватиме питання роззброєння та контролю над озброєннями, запобігання конфліктам та заходам зміцнення довіри.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що Італія розробила такі пропозиції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу.

"Італійська сторона дійсно поділилася своїм баченням шляхів припинення війни. Відповідні пропозиції вивчаються", - зазначив він.

Речник МЗС запевнив, що Україна цінує підтримку Італіїі вітає будь-які зусилля, які допоможуть відновити мир.

"Будь-яке політичне рішення має базуватися на повазі суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - підсумував Ніколенко.