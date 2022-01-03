Італія утримує українського режисера Лавренчука в СІЗО за запитом РФ
3 січня стало відомо, що головний режисер Одеської опери Євген Лавренчук понад два тижні утримується в італійському слідчому ізоляторі за запитом Росії
Про це повідомила у Facebook Маріанна Гудіч-Палій, кураторка ініціативної групи Free Eugene Lavrenchuk.
"З 17 грудня Лавренчук Євген Вікторович утримується в італійському СІЗО у зв‘язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За їх заявою, Євген, знаходячись на території Росії вісім років тому,нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі Італійська сторона вивчає запит поданий із Росії. Деталі справи наразі не розголошуються, але відомо що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він начебто скоїв на території РФ. Чому його затримали саме зараз та чому досі немає конкретних документів щодо цієї справи невідомо",– зазначила вона.
Також повідомляється, що Лавренчук отримує підтримку зі сторони Консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти екстрадиції Євгена до Росії.
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