Італійська поліція конфіскувала яхти та вілли Усманова, Мордашова, Тимченка і пропагандиста Соловйова

Про це повідомляє агентство Reuters.

У виданні повідомляють, що вілла бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова на середземноморському острові Сардинія конфіскована. Крім того, джерела підтвердили, що яхти, що належать найбагатшій людині Росії Олексію Мордашову і тісно пов'язаному з президентом Росії Володимиром Путіним Геннадію Тимченку, були також конфісковані вночі в Північному італійському порту Імперія.

Відомо, що найближчими днями очікується арешт нових активів російських олігархів в Італії, оскільки західні держави вводять масштабні санкції. У п'ятницю відділ фінансової розвідки Банку Італії доручив італійським банкам терміново повідомити про всі заходи, вжиті для заморожування активів фізичних і юридичних осіб, включених до списку ЄС.

Металургійний і телекомунікаційний магнат Усманов добре відомий в Італії тим, що володіє декількома об'єктами нерухомості на Сардинії, а італійські ЗМІ повідомляють, що Мордашов володів віллою на тому ж острові вартістю близько 66 мільйонів євро.

Крім цього, конфіскували італійські правоохоронці й віллу на озері Комо, що належить державному телеведучому Володимиру Соловйову. Загальна вартість конфіскованого склала не менше 140 мільйонів євро.

Нагадаємо, французька влада конфіскувала яхту, власником якої вважають близького соратника Путіна.

Також раніше повідомляли, що суд Іспанії звільнив українця, що потопив яхту соратника Путіна за 7 млн євро.