Італійська поліція конфіскувала яхти та вілли Усманова, Мордашова, Тимченка і пропагандиста Соловйова
Італійська поліція конфіскувала вілли і яхти на суму не менше 140 мільйонів євро у чотирьох росіян, які були внесені до списку санкцій ЄС після нападу Москви на Україну
Про це повідомляє агентство Reuters.У виданні повідомляють, що вілла бізнесмена-мільярдера Алішера Усманова на середземноморському острові Сардинія конфіскована. Крім того, джерела підтвердили, що яхти, що належать найбагатшій людині Росії Олексію Мордашову і тісно пов'язаному з президентом Росії Володимиром Путіним Геннадію Тимченку, були також конфісковані вночі в Північному італійському порту Імперія.
Відомо, що найближчими днями очікується арешт нових активів російських олігархів в Італії, оскільки західні держави вводять масштабні санкції. У п'ятницю відділ фінансової розвідки Банку Італії доручив італійським банкам терміново повідомити про всі заходи, вжиті для заморожування активів фізичних і юридичних осіб, включених до списку ЄС.
Металургійний і телекомунікаційний магнат Усманов добре відомий в Італії тим, що володіє декількома об'єктами нерухомості на Сардинії, а італійські ЗМІ повідомляють, що Мордашов володів віллою на тому ж острові вартістю близько 66 мільйонів євро.
Крім цього, конфіскували італійські правоохоронці й віллу на озері Комо, що належить державному телеведучому Володимиру Соловйову. Загальна вартість конфіскованого склала не менше 140 мільйонів євро.
- Нагадаємо, французька влада конфіскувала яхту, власником якої вважають близького соратника Путіна.
- Також раніше повідомляли, що суд Іспанії звільнив українця, що потопив яхту соратника Путіна за 7 млн євро.
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