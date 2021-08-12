Італійські клуби розпочали боротьбу за гравця "Динамо"

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, до 29-річного Де Пени є інтерес з боку італійських клубів. Уругвайцем цікавляться три команди Серії А - "Фіорентина", "Верона" та "Кальярі".



"Динамо" готове продати уругвайця за невелику суму, 3-4 млн євро, адже контракт Де Пени з "Динамо" розрахований до 31 грудня, і футболіст вже дав зрозуміти босам київського клубу, що не збирається підписувати нову угоду.

У цьому сезоні Де Пена встиг зіграти в двох матчах. У поєдинку зі "Зорею" він не реалізував пенальті, а перед цим посварився з Миколою Шапаренком за право виконати одинадцятиметровий удар.

Орієнтована трансферна вартість вінгера складає 3 млн євро.

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