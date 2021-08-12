Італійські клуби розпочали боротьбу за гравця "Динамо"
Уругвайський вінгер "Динамо" Карлос Де Пена найближчим часом може покинути Україну
Про це повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, до 29-річного Де Пени є інтерес з боку італійських клубів. Уругвайцем цікавляться три команди Серії А - "Фіорентина", "Верона" та "Кальярі".
"Динамо" готове продати уругвайця за невелику суму, 3-4 млн євро, адже контракт Де Пени з "Динамо" розрахований до 31 грудня, і футболіст вже дав зрозуміти босам київського клубу, що не збирається підписувати нову угоду.
У цьому сезоні Де Пена встиг зіграти в двох матчах. У поєдинку зі "Зорею" він не реалізував пенальті, а перед цим посварився з Миколою Шапаренком за право виконати одинадцятиметровий удар.
Орієнтована трансферна вартість вінгера складає 3 млн євро.
- У квітні півзахисник київського "Динамо" Карлос Де Пена поскаржився, що люди не дотримуються карантинних заходів в Україні.
- 18 травня Де Пена показав, як активно проводить відпустку в Уругваї.
- 9 червня стало відомо, що уругвайський півзахисник "Динамо" Карлос Де Пена може продовжити кар'єру в одному з клубів Південної Америки.
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