Італійський топ-клуб відмовляється їхати в Москву на матч зі "Спартаком"

Про це повідомляє Corriere dello Sport.



У п'ятому турі групового етапу Ліги Європи "Наполі" зіграє проти російського "Спартака" у Москві. Керівництво італійського топ-клубу не хоче відправлятися до Росії на цей матч і хочуть перенести його в інше місце.



За інформацією джерела, основна причина – ситуація з коронавірусом в Росії, зокрема у Москві.зокрема. В Італії за 26 жовтня не було виявлено смертельних випадків через коронавірус, тоді як у Росії померли 1123 - другий показник у світі.



Боси "Наполі" поки офіційно не зверталися до УЄФА з проханням перенести цей матч в інше місце. Проте керівництво вже розглядає таку можливість.



Матч повинен відбутись 24 листопада.

20 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги Європи англійський "Лестер" переміг московський "Спартак".

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