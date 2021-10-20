Англійський "Лестер" здійснив фантастичний камбек у матчі проти "Спартака" в Лізі Європи
У 3-му турі групового етапу Ліги Європи англійський "Лестер" переміг московський "Спартак"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До кінця першого тайму "Спартак" вів у рахунку 2:0 і матч йшов до перемоги росіян, але все перервав Петсон Дака. Замбійський форвард "Лестера" видав справжній перфоманс, забив чотири голи протягом другого тайму перевернув хід гри - зробив рахунок 4:2.
Наприкінці зустрічі Олександр Соболєв скоротив відставання "Спартака". Але цього виявилось замало. Росіяни програють у Москві 3:4.
Ліга Європи
3-й тур
20 жовтня
"Спартак" (Росія) - "Лестер" (Англія) 3:4
Голи: Соболєв, 11, 86, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 54, 79
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