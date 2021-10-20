Англійський "Лестер" здійснив фантастичний камбек у матчі проти "Спартака" в Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



До кінця першого тайму "Спартак" вів у рахунку 2:0 і матч йшов до перемоги росіян, але все перервав Петсон Дака. Замбійський форвард "Лестера" видав справжній перфоманс, забив чотири голи протягом другого тайму перевернув хід гри - зробив рахунок 4:2.



Наприкінці зустрічі Олександр Соболєв скоротив відставання "Спартака". Але цього виявилось замало. Росіяни програють у Москві 3:4.

Ліга Європи



3-й тур



20 жовтня



"Спартак" (Росія) - "Лестер" (Англія) 3:4



Голи: Соболєв, 11, 86, Ларссон, 44 - Дака, 45, 48, 54, 79

30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".

19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги Європи шотландський "Селтік" переміг угорський "Ференцварош".

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