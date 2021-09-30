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"Рома" розгромила "Зорю" у Лізі конференцій

30 вересня, 2021 четвер
21:35
Спорт "Зоря" - "Рома"

У 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Зорі" з рахунком 0:3. Луганці зуміли показати хороший рівень футболу, але "Рома" перемогла українців на класі.

У першому таймі "Зоря" пропустила м'яч на 7-й хвилині від Стефана Ель-Шаараві. А в середині другого тайму за римлян забили англійці Кріс Смоллінг і Теммі Абрахам.

Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразок "Ромі" (0:3) і "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі, наша команда має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.

Італійська "Рома" з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.

У наступному турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться 21 жовтня.

Ліга конференцій

2-й тур

30 вересня

"Зоря" (Україна) - "Рома" (Італія) 0:3

Голи: Ель-Шаараві, 7, Смоллінг, 66, Абрахам, 68

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