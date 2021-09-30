"Рома" розгромила "Зорю" у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився поразкою "Зорі" з рахунком 0:3. Луганці зуміли показати хороший рівень футболу, але "Рома" перемогла українців на класі.



У першому таймі "Зоря" пропустила м'яч на 7-й хвилині від Стефана Ель-Шаараві. А в середині другого тайму за римлян забили англійці Кріс Смоллінг і Теммі Абрахам.



Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразок "Ромі" (0:3) і "Бодо-Глімт" (1:3) у 1-му турі, наша команда має 0 балів і займає в таблиці групи C останнє місце.



Італійська "Рома" з двома перемогами йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", у них 4 бали. Третя позиція у болгарського ЦСКА - 1 набраний пункт.



У наступному турі "Зоря" зіграє проти ЦСКА з Софії. Матч відбудеться 21 жовтня.



Ліга конференцій



2-й тур



30 вересня



"Зоря" (Україна) - "Рома" (Італія) 0:3



Голи: Ель-Шаараві, 7, Смоллінг, 66, Абрахам, 68

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