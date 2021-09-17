Посипати голову попелом не будемо, - тренер "Зорі" підсумував ганебний результат матчу у Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".



За словами Скрипника, "Зоря" готуватиметься далі, щоб покращити свої результати.



"Ми розуміли, що "Бодо-Глімт" - серйозний суперник, у якого є свій тактичний малюнок. У першому таймі була своєрідна розвідка. У другому таймі перший стандарт надломив нашу команду. А далі індивідуально сильні якості гравців суперника дозволили їм використовувати свої шанси. Будемо готуватися далі. Уже в неділю у нас чемпіонат і наступна гра. Посипати голову попелом не будемо. Будь-які ігри, навіть такі, додають досвіду. Тут важливий кожен нюанс і рішення", - сказав тренер "Зорі" Віктор Скрипник.



Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після поразки (1:3) у 1-му турі займає в таблиці третє місце.



Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом - норвезький "Бодо-Глімт", який переміг "Зорю".



У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться 30 вересня.





16 вересня У 1-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" програла норвезькому "Бодо-Глімт". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb