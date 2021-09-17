"Зоря" ганебно пропустила три голи в Норвегії у дебютному матчі Ліги конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився поразкою "Зорі" з рахунком 1:3. Луганці пропустили три голи на старті другого тайму від Ульріка Салтнеса, Ола Солбаккена та Амаля Вільяма Пеллегріно.



"Бодо-Глімт" також пропустив і від "Зорі". Українці зуміли скоротити відставання лише в овертаймі. На 91-й хвилині забив Артем Громов.

Цього року фанати вперше можуть слідкувати за новоствореним турніром УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Україну на турнірі предсталяє лише "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.



Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після 1-го туру займає в таблиці третє місце.



Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом норвезький "Бодо-Глімт".



У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться 30 вересня.



Ліга конференцій



1-й тур



16 вересня



"Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Зоря" (Україна) 3:1



Голи: Салтнес, 48, Солбаккен, 49, Пеллегріно, 60 - Громов, 90+1

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