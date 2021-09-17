"Зоря" ганебно пропустила три голи в Норвегії у дебютному матчі Ліги конференцій
У 1-му турі Ліги конференцій луганська "Зоря" програла норвезькому "Бодо-Глімт"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Зорі" з рахунком 1:3. Луганці пропустили три голи на старті другого тайму від Ульріка Салтнеса, Ола Солбаккена та Амаля Вільяма Пеллегріно.
"Бодо-Глімт" також пропустив і від "Зорі". Українці зуміли скоротити відставання лише в овертаймі. На 91-й хвилині забив Артем Громов.
Цього року фанати вперше можуть слідкувати за новоствореним турніром УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які розділені на вісім груп.
Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
Україну на турнірі предсталяє лише "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.
Луганська команда грає у групі C. "Зоря" після 1-го туру займає в таблиці третє місце.
Італійська "Рома", яка забила болгарському ЦСКА 5 голів, йде першою. Слідом норвезький "Бодо-Глімт".
У наступному турі "Зоря" зіграє проти "Роми". Матч відбудеться 30 вересня.
Ліга конференцій
1-й тур
16 вересня
"Бодо-Глімт" (Норвегія) - "Зоря" (Україна) 3:1
Голи: Салтнес, 48, Солбаккен, 49, Пеллегріно, 60 - Громов, 90+1
- 27 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій.
- 15 вересня лідер луганської "Зорі" Дмитро Хомченовський поділився емоціями перед дебютним матчем у Лізі конференцій.
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