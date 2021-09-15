Лідер "Зорі" поділився емоціями перед дебютним матчем у новому турнірі Лізі конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".



Вже завтра, 16 вересня, луганська "Зоря" зіграє свій перший матч у Лізі конференцій. В суперниках норвезький "Бодо-Глімт".



"Якщо цей турнір існує, то це відразу говорить про його серйозності, адже подивитися на склад команд, які представлені в ньому, вже можна сказати, що досить таки цікавими будуть змагання. Ми раді, що є частиною цього турніру і будемо гідно представляти нашу країну", - сказав півзахисник "Зорі" Дмитро Хомченовський.



Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Україну на турнірі представить "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.



Луганська команда зіграє у групі C. "Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезьким "Бодо-Глімт".

27 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій.