Ліга конференцій: результати жеребкування групового етапу
27 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.
Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.
Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
Україну на турнірі представить "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.
Луганська команда зіграє у групі . "Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезьким "Бодо-Глімт".
Ліга конференцій
Група A
1. ЛАСК (Австрія)
2. "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)
3. "Алашкерт" (Вірменія)
4. ХІК (Фінляндія)
Група B
1. "Гент" (Бельгія)
2. "Партизан" (Сербія)
3. "Флора" (Естонія)
4. "Анортосіс" (Кіпр)
Група С
1. "Рома" (Італія)
2. "Зоря" (Україна)
3. ЦСКА (Болгарія)
4. "Бодо-Глімт" (Норвегія)
Група D
1. "АЗ Алкмаар" (Нідерланди)
2. "Клуж" (Румунія)
3. "Яблонець" (Чехія)
4. "Раннерс" (Данія)
Група E
1. "Славія" (Прага, Чехія)
2. "Фейєнорд" (Нідерланди)
3. "Уніон" (Німеччина)
4. "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)
Група F
1. "Копенгаген" (Данія)
2. ПАОК (Греція)
3. "Слован" (Словаччина)
4. "Лінкольн" (Гібралтар)
Група G
1. "Тоттенгем" (Англія)
2. "Ренн" (Франція)
3. "Вітесс" (Нідерланди)
4. "Мура" (Словенія)
Група H
1. "Базель" (Швейцарія)
2. "Карабах" (Азербайджан)
3. "Кайрат" (Казахстан)
4. "Омонія" (Кіпр)
- 26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".
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