Ліга конференцій: результати жеребкування групового етапу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Цього року фанати вперше побачать новостворений турнір УЄФА - Ліга конференцій. У груповому раунді змагатимуться 32 команди, які будуть розділені на вісім груп.



Перед 1/8 фіналу відбудеться додатковий раунд плей-офф. У ньому зустрінуться другі місця в групах Ліги конференцій і треті місця в групах Ліги Європи.



Після цього відбудуться традиційні стадії плей-офф - 1/8 фіналу, чвертьфінал, півфінал і фінал. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.



Україну на турнірі представить "Зоря". "Колос" і "Ворскла" не подолали кваліфікацію.



Луганська команда зіграє у групі . "Зоря" зіграє проти італійської "Роми", болгарського ЦСКА та норвезьким "Бодо-Глімт".



Ліга конференцій



Група A



1. ЛАСК (Австрія)



2. "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль)



3. "Алашкерт" (Вірменія)



4. ХІК (Фінляндія)

Група B



1. "Гент" (Бельгія)



2. "Партизан" (Сербія)



3. "Флора" (Естонія)



4. "Анортосіс" (Кіпр)

Група С



1. "Рома" (Італія)



2. "Зоря" (Україна)



3. ЦСКА (Болгарія)



4. "Бодо-Глімт" (Норвегія)



Група D



1. "АЗ Алкмаар" (Нідерланди)



2. "Клуж" (Румунія)



3. "Яблонець" (Чехія)



4. "Раннерс" (Данія)



Група E



1. "Славія" (Прага, Чехія)



2. "Фейєнорд" (Нідерланди)



3. "Уніон" (Німеччина)



4. "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль)



Група F



1. "Копенгаген" (Данія)



2. ПАОК (Греція)



3. "Слован" (Словаччина)



4. "Лінкольн" (Гібралтар)



Група G



1. "Тоттенгем" (Англія)



2. "Ренн" (Франція)



3. "Вітесс" (Нідерланди)



4. "Мура" (Словенія)



Група H



1. "Базель" (Швейцарія)



2. "Карабах" (Азербайджан)



3. "Кайрат" (Казахстан)



4. "Омонія" (Кіпр)





26 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" знову програла віденському "Рапіду".

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