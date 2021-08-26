"Зоря" знову програла "Рапіду" та вилетіла у Лігу конференцій
Луганська "Зоря" поступилась віденському "Рапіду" у плей-офф кваліфікації Ліги Європи
Про це повідомляє Еспресо.TV.У повторному матчі "Рапід" одразу погнався вперед. Вже на 15-й хвилині віденці вели в рахунку 2:0. Голи забили Марко Грюль та Лео Граймль. "Зоря" зуміла відповісти лише на 40-й хвилині - забив Олександр Гладкий.
На 68-й хвилині Таксіархіс Фунтас знову збільшив перевагу "Рапіда". "Зоря" відповіла наприкінці зустрічі - пенальті реалізував Шахаб Захеді. За дві хвилини іранець бив одинадцятиметровий удар ще раз, але цього разу неуспішно.
Перша зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.
"Рапід" зіграє у груповому етапі Ліги Європи. На "Зорю" чекає Ліга конференцій.
Ліга Європи
Раунд плей-офф. Повторний матч
26 серпня
"Зоря" (Україна) - "Рапід" (Австрія) 2:3 (Перший матч - 0:3)
Голи: Гладкий, 40, Шахаб, 87 - Грюль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68
- 19 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" програла віденському "Рапіду".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.95
-
EUR
Купівля 31.27Продаж 31.67
- Актуальне
- Важливе