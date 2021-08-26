"Зоря" знову програла "Рапіду" та вилетіла у Лігу конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У повторному матчі "Рапід" одразу погнався вперед. Вже на 15-й хвилині віденці вели в рахунку 2:0. Голи забили Марко Грюль та Лео Граймль. "Зоря" зуміла відповісти лише на 40-й хвилині - забив Олександр Гладкий.На 68-й хвилині Таксіархіс Фунтас знову збільшив перевагу "Рапіда". "Зоря" відповіла наприкінці зустрічі - пенальті реалізував Шахаб Захеді. За дві хвилини іранець бив одинадцятиметровий удар ще раз, але цього разу неуспішно.

Перша зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.



"Рапід" зіграє у груповому етапі Ліги Європи. На "Зорю" чекає Ліга конференцій.



Ліга Європи



Раунд плей-офф. Повторний матч



26 серпня



"Зоря" (Україна) - "Рапід" (Австрія) 2:3 (Перший матч - 0:3)



Голи: Гладкий, 40, Шахаб, 87 - Грюль, 10, Граймль, 15, Фунтас, 68

19 серпня у плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" програла віденському "Рапіду".

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