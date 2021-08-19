"Зоря" ганебно програла "Рапіду" у Лізі Європи
У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" програла віденському "Рапіду"
Про це повідомляє Еспресо.TV. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.
Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
Ліга Європи
Кваліфікація. Плей-офф
19 серпня
"Рапід" (Австрія) - "Зоря" (Україна) 3:0
Голи: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 86
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