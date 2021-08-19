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"Зоря" ганебно програла "Рапіду" у Лізі Європи

19 серпня, 2021 четвер
23:50
Спорт Сергій Булеца

У плей-офф раунді кваліфікації Ліги Європи луганська "Зоря" програла віденському "Рапіду"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.

Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.
 
Ліга Європи

Кваліфікація. Плей-офф

19 серпня

"Рапід" (Австрія) - "Зоря" (Україна) 3:0

Голи: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 86
 

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футбол
Ліга Європи
Зоря
результати
Рапід
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