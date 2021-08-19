"Зоря" ганебно програла "Рапіду" у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Зустріч закінчилась розгромною поразкою луганців 3:0. За "Рапід" голами відзначились Таксіархіс Фунтас, Марко Грюль і Ерджан Кара. "Зоря", на жаль, не забивала.



Матч-відповідь плей-офф кваліфікації відбудеться 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру.



Ліга Європи



Кваліфікація. Плей-офф



19 серпня



"Рапід" (Австрія) - "Зоря" (Україна) 3:0



Голи: Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 86

19 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій бельгійський "Гент" сенсаційно програв польському "Ракуву". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb