"Гент" Безуса сенсаційно програв полякам у Лізі конференцій
У матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій бельгійський "Гент" сенсаційно програв польському "Ракуву"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою поляків з рахунком 1:0. 32-річний захисник "Ракува" Анджей Невуліс забив єдиний гол у зустрічі на 64-й хвилині поєдинку.
Український хавбек "Гента" Роман Безус з'явився на полі лише на 68-й хвилині.
Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень - 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру. Українські представники "Колос" і "Ворскла" вже вилетіли зі змагань.
Ліга конференцій
Кваліфікація. Плей-офф
19 серпня
"Ракув" (Польща) - "Гент" (Бельгія) 1:0
Гол: Невуліс, 64
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