"Гент" Безуса сенсаційно програв полякам у Лізі конференцій

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою поляків з рахунком 1:0. 32-річний захисник "Ракува" Анджей Невуліс забив єдиний гол у зустрічі на 64-й хвилині поєдинку.



Український хавбек "Гента" Роман Безус з'явився на полі лише на 68-й хвилині.



Матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень - 26 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі турніру. Українські представники "Колос" і "Ворскла" вже вилетіли зі змагань.

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Кваліфікація. Плей-офф



19 серпня

"Ракув" (Польща) - "Гент" (Бельгія) 1:0



Гол: Невуліс, 64

17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".

В іншому матчі молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо"

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