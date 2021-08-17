Молдавський Шериф" українського тренера Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо" в ЛЧ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Молдавський "Шериф" зумів забити загребському "Динамо" три м'ячі. Відзначились Дімітріос Коловос та Адама Траоре, який зробив дубль.



Команда українського тренера Юрія Вернидуба створила справжню сенсацію і тепер перебуває в одному кроці від групового етапу Ліги чемпіонів. Другий матч плей-офф раунду ЛЧ відбудеться 25 серпня.



Ліга чемпіонів



Кваліфікація. Плей-офф

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія) 3:0



Голи: Траоре, 45, 80, Коловос, 54



17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".