Молдавський Шериф" українського тренера Вернидуба сенсаційно розгромив загребське "Динамо" в ЛЧ
У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" сенсаційно переміг загребське "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Молдавський "Шериф" зумів забити загребському "Динамо" три м'ячі. Відзначились Дімітріос Коловос та Адама Траоре, який зробив дубль.
Команда українського тренера Юрія Вернидуба створила справжню сенсацію і тепер перебуває в одному кроці від групового етапу Ліги чемпіонів. Другий матч плей-офф раунду ЛЧ відбудеться 25 серпня.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Плей-офф
"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія) 3:0
Голи: Траоре, 45, 80, Коловос, 54
- 17 серпня у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" переміг "Монако".
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