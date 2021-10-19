"Селтік" обіграв "Ференцварош" Зубкова у Лізі Європи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч закінчився перемогою "Селтіка" з рахунком 2:0. "Ференцварош" пропустив голи від Кього Фурухасі та Давід Тернбулл. На 62-й хвилині півзахисник шотландців Каллум Макгрегор не зумів реалізувати пенальті.



Український вінгер "Ференцвароша" Олександр Зубков провів весь матч на лавці запасних.



Ліга Європи



3-й тур



19 жовтня



"Селтік" (Шотландія) - "Ференцварош" (Угорщина) 2:0



Голи: Фурухасі, 57, Тернбулл, 81



Нереалізований пенальті: Макгрегор, 62

30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".

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