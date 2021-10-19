"Селтік" обіграв "Ференцварош" Зубкова у Лізі Європи
У 3-му турі групового етапу Ліги Європи шотландський "Селтік" переміг угорський "Ференцварош"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Селтіка" з рахунком 2:0. "Ференцварош" пропустив голи від Кього Фурухасі та Давід Тернбулл. На 62-й хвилині півзахисник шотландців Каллум Макгрегор не зумів реалізувати пенальті.
Український вінгер "Ференцвароша" Олександр Зубков провів весь матч на лавці запасних.
Ліга Європи
3-й тур
19 жовтня
"Селтік" (Шотландія) - "Ференцварош" (Угорщина) 2:0
Голи: Фурухасі, 57, Тернбулл, 81
Нереалізований пенальті: Макгрегор, 62
- 30 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги конференцій луганська "Зоря" розгромно програла італійській "Ромі".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.37Продаж 30.74
- Актуальне
- Важливе