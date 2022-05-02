Італійський тренер "Шахтаря" зробив емоційну заяву про своє майбутнє у клубі
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що, ймовірно, залишає свою посаду
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Після заключного матчу благодійного турне "Шахтаря" проти хорватського "Хайдука" (3:3) італієць сказав, що, ймовірно, востаннє керував українським клубом на посаді головного тренера.
"Емоційний день, дуже сумний. Тому що, можливо, це був мій останній день як тренера "Шахтаря". Я спілкувався з усіма: із гравцями, керівництвом клубу. Якщо чемпіонат буде, то я хотів би залишитися тут, а якщо станеться навпаки і чемпіонату не буде, то я хотів би розпочати нормальне життя і працювати далі", - пояснив Де Дзербі.
Він додав, що невдовзі має остаточно визначитися зі своїм майбутнім, оскільки в Європі влітку стартує новий клубний сезон.
"Наразі є одна велика проблема – це час. Тому що чемпіонати зараз закінчуються і незабаром починається новий сезон. Саме час – це те, що змушує мене найбільше турбуватися про те, щоб залишитися", - сказав Де Дзербі., який очолив "Шахтар" влітку 2021 року.
Після початку повномасштабної російської агресії іноземні футболісти та тренери отримали дозвіл розірвати контракти з українськими клубами.
- 24 квітня Роберто де Дзербі заявив, що згоден цілий рік тренувати "Шахтар" безплатно.
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