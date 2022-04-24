Я можу рік тренувати безплатно, - тренер "Шахтаря" Де Дзербі заявив про готовність продовжити роботу в Україні
Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що може рік працювати безкоштовно
Про це повідомляє "Денисов Time".
Для Де Дзербі важливо, щоб був чемпіонат України і він міг змагатись.
"На жаль, ми не знаємо, що буде завтра, тому дуже складно сказати, що буде через місяць чи два місяці. Я б хотів залишатися в "Шахтарі", навіть якщо у "Шахтаря" не буде такої сильної команди, яка була до початку війни. Навіть якщо моя зарплата буде мінімальною – справа зараз аж ніяк не у грошах. Я готовий тренувати рік безплатно. Я чекаю моменту, коли стане зрозуміло, що буде з українським чемпіонатом. Я роблю свою роботу з пристрастю, і якщо буде розуміння, що УПЛ не буде, я повинен піти іншою стежкою та зрозуміти, де я буду працювати далі. На сьогодні я з жодною іншою командою не вів перемовини. Я не хотів говорити, тому що зараз я – тренер "Шахтаря", - сказав Роберто Де Дзербі.
Роберто Де Дзербі очолив "Шахтар" на початку цього сезону. Зараз "гірники" проводять серію благодійних матчів у Європі.
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