"Шахтар" за 6 млн євро продав 23-річного форварда в Австрію
Бразильський форвард "Шахтаря" Фернандо за 6 млн євро перейшов до австрійського "Зальцбурга"
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Зальцбург" заплатив "Шахтарю" за 23-річного бразильця 6 млн євро. Transfermarkt оцінює Фернандо вдвічі менше - у 3 млн.
Фернандо приєднався до українців у 2018 році. "Шахтар" тоді заплатив "Палмейрасу" 5,5 млн євро. Загалом бразилець провів за "гірників" 69 матчів, забив 12 голів і віддав 9 асистів.
Форвард є автором ювілейного, 5000-го гола в історії клубу. Разом із "гірниками" Фернандо завоював 4 трофеї: двічі ставав чемпіоном України (2019, 2020), виграв Кубок України (2019) та Суперкубок України (2021).
- 15 квітня стало відомо, що український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд.
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