Клуб АПЛ запропонував 20 млн євро за 21-річного українця зі "Шахтаря"
Український півзахисник Михайло Мудрик може перейти в англійський "Брентфорд"
Про це повідомляє Fussball Transfers.
За інформацією джерела, "Брентфорд" пропонує "Шахтарю" за Михайла Мудрика 20 млн євро. Поки невідомо, чи прийме донецький клуб цю пропозицію.
У цьому сезоні "Брентфорд" займає 13-е місце в АПЛ.
21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.
До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
- У листопаді стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.
- 28 грудня англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
- Після цього Мудрик подякував "Брентфорду" за інтерес, але дав розуміти, що зараз він сфокусований на грі в Україні.
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