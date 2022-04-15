Клуб АПЛ запропонував 20 млн євро за 21-річного українця зі "Шахтаря"

Про це повідомляє Fussball Transfers.



За інформацією джерела, "Брентфорд" пропонує "Шахтарю" за Михайла Мудрика 20 млн євро. Поки невідомо, чи прийме донецький клуб цю пропозицію.

У цьому сезоні "Брентфорд" займає 13-е місце в АПЛ.

21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.



Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.



До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

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