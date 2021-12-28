20-річний українець зі "Шахтаря" відреагував на інтерес клубу АПЛ
Вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик подякував англійському "Брентфорду" за інтерес, але дав розуміти, що зараз він сфокусований на грі в Україні
Про це Михайло Мудрик розповів Sport Arena.
"Скажу чесно. Якби ця пропозиція надійшла рік чи півтора тому, коли у "Шахтарі" працювали португальські фахівці – я не задумався б і секунди і попросив клуб відпустити мене. Потрапити у 20 років до АПЛ – це, звичайно, дуже круто. Але з приходом у клуб Срни та Де Дзербі все кардинально змінилося. Я не говорю, що мене хтось гладить по голові, але я відчуваю підтримку, розумію вимоги тренера і не припиняю працювати над собою, щоб максимально вдосконалити якість своєї гри", - сказав Мудрик.
Михайло Мудрик все ж подякував "Брентфорду" за інтерес.
"Хочу подякувати "Брентфорду" за таку пропозицію. Потрапити до АПЛ у віці 20 років – це просто фантастика, але рішення про мій перехід приймає лише одна людина – президент клубу. Зараз же я маю довгостроковий контракт і всі мої думки пов'язані з "Шахтарем", – завершив думку 20-річний українець..
У цьому сезоні "Брентфорд" займає 13-е місце в АПЛ. На позиції Михайла Мудрика виступають Йоан Вісса, який оцінюється у 10 млн євро, Таріке Фосу (2,5 млн євро) і Жоель Валенсія (400 тис. євро).
20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.
До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
- 9 вересня головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести Мудрика на топ-рівень.
- 5 листопада півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився емоціями після матчу з "Реалом" у Лізі чемпіонів, де йому аплодували іспанські фанати.
- 25 листопада стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.
- 29 листопада повідомлялось, що європейські клуби з топ-чемпіонатів активно цікавляться Мудриком.
- 28 грудня англійський "Брентфорд" запропонував 15 млн євро за хавбека "Шахтаря" Михайла Мудрика.
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