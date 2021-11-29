Європейські клуби з топ-ліг розпочали боротьбу за 20-річного українця зі "Шахтаря", - журналіст Циганик

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі на YouTube-каналі FootballHub.



За інформацією Циганика, іспанська "Севілья" дійсно цікавиться Мудриком, як це повідомлялось раніше. Проте, журналіст відзначив, що не лише іспанський клуб прагне бачити у себе українця. Вінгером цікавляться багато клубів, зокрема з АПЛ.



Англійці готові виділити на трансфер Михайла Мудрика 10-20 млн євро. "Гірники" хочуть отримати за українця більше, тому будуть збільшувати вартість українця під час перемовин.

20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 16 матчів, забив 2 голи і віддав 5 асистів.



Transfermarkt оцінює його у 900 тис. євро.



До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

9 вересня головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести Мудрика на топ-рівень.

5 листопада півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився емоціями після матчу з "Реалом" у Лізі чемпіонів, де йому аплодували іспанські фанати.

25 листопада стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.

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