Європейські клуби з топ-ліг розпочали боротьбу за 20-річного українця зі "Шахтаря", - журналіст Циганик
Європейські клуби з топ-чемпіонатів активно цікавляться півзахисником "Шахтаря" Михайлом Мудриком
Про це повідомив журналіст Ігор Циганик у своїй авторській програмі на YouTube-каналі FootballHub.
За інформацією Циганика, іспанська "Севілья" дійсно цікавиться Мудриком, як це повідомлялось раніше. Проте, журналіст відзначив, що не лише іспанський клуб прагне бачити у себе українця. Вінгером цікавляться багато клубів, зокрема з АПЛ.
Англійці готові виділити на трансфер Михайла Мудрика 10-20 млн євро. "Гірники" хочуть отримати за українця більше, тому будуть збільшувати вартість українця під час перемовин.
20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 16 матчів, забив 2 голи і віддав 5 асистів.
Transfermarkt оцінює його у 900 тис. євро.
До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.
- 9 вересня головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі сказав, що налаштований вивести Мудрика на топ-рівень.
- 5 листопада півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик поділився емоціями після матчу з "Реалом" у Лізі чемпіонів, де йому аплодували іспанські фанати.
- 25 листопада стало відомо, що "Севілья" зацікавилась підписанням Мудрика.
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