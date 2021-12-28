Клуб АПЛ запропонував 15 млн євро за 20-річного українця зі "Шахтаря"

Про це повідомляє FootballHub.



За інформацією джерела, "Брентфорд" дуже цікавиться 20-річним Мудриком і зробив вже другу пропозицію "Шахтарю". Спершу англійці пропонували 12 млн євро, але тепер збільшили суму до 15 млн. "Гірники" поки що не відповіли.



У цьому сезоні "Брентфорд" займає 13-е місце в АПЛ. На позиції Михайла Мудрика виступають Йоан Вісса, який оцінюється у 10 млн євро, Таріке Фосу (2,5 млн євро) і Жоель Валенсія (400 тис. євро).

20-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У нинішньому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.



Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.



До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

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