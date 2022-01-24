Івано-Франківська область перейшла з "помаранчевої" до "червоної" зони карантину

Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.



Відтепер у Івано-Франківській області заборонено роботу закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень; закладів освіти, у яких повністю вакциновані менш ніж 100% співробітників; ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо; закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл; непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів; закладів культури; проведення масових заходів.



Обмеження не діють, якщо 100% співвробітників і відвідувачів матимуть обидві дози щеплення від коронавірусу та "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години) або сертифікат про одужання.



При цьому заборонено роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників; перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу; самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації. Ці обмеження не скасовують навіть у випадку наявності COVID-документів.

Нагадаємо, 19 січня очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що найближчою до введення "червоної" зони карантину є Івано-Франківська область.

21 січня Державна комісія встановила в області "червоний" рівень епіднебезпеки з 24 січня.

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