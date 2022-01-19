Івано-Франківська область наблизилася до введення "червоної" зони карантину, - Ляшко
Очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що найближчою до введення "червоної" зони карантину є Івано-Франківська область
Про це він сказав у коментарі "Бабелю".
"Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 та розпочинають зростати госпіталізації", - розповів Ляшко.
За його словами, Івано-Франківська область - найближча до введення "червоної" зони карантину.
Міністр додав, що крім неї в "помаранчевому" рівні епіднебезпеки - Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.
Ляшко наголосив, що "Омікрон", на відміну від інших штамів коронавірусу, має коротший інкубаційний період - від 2 до 5 днів.
Крім цього, новий штам передається в 7 разів швидше, ніж "Дельта", а людина, яка захворіла на "Омікрон", може бути заразною вже у першу добу після інфікування. Також на "Омікрон" почали частіше хворіти діти.
- Нагадаємо, станом на 19 січня випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України.
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