Івано-Франківська область наблизилася до введення "червоної" зони карантину, - Ляшко

Про це він сказав у коментарі "Бабелю".



"Темпи захворюваності поступово зростають. За останній тиждень збільшилася кількість виявлених випадків захворюваності на COVID-19 та розпочинають зростати госпіталізації", - розповів Ляшко.



За його словами, Івано-Франківська область - найближча до введення "червоної" зони карантину.



Міністр додав, що крім неї в "помаранчевому" рівні епіднебезпеки - Львівська, Рівненська, Чернівецька та Сумська області.



Ляшко наголосив, що "Омікрон", на відміну від інших штамів коронавірусу, має коротший інкубаційний період - від 2 до 5 днів.



Крім цього, новий штам передається в 7 разів швидше, ніж "Дельта", а людина, яка захворіла на "Омікрон", може бути заразною вже у першу добу після інфікування. Також на "Омікрон" почали частіше хворіти діти.

Нагадаємо, станом на 19 січня випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України.