У дев'яти регіонах України виявили "Омікрон"

Про це повідомляє очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна, а також Закарпатська ОДА.



За словами Віктора Ляшка, випадки захворювання на варіант коронавірусу "Омікрон" зареєстрували в Києві та Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Львівській, Тернопільській, Полтавській областях.



"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - пояснив він.



Як повідомляє Закарпатська ОДА, в Ужгороді також виявили "Омікрон".



"З понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn", - заявив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький.



Він додав, що штам "Дельта" залишається домінантним на Закарпатті.

Нагадаємо, раніше в Донецькій і Чернівецькій областях зафіксували перші випадки штаму "Омікрон".

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