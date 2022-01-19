У дев'яти регіонах України виявили "Омікрон"
Випадки зараження на штам коронавірусу "Омікрон" зафіксували в дев'яти регіонах України
Про це повідомляє очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає РБК-Україна, а також Закарпатська ОДА.
За словами Віктора Ляшка, випадки захворювання на варіант коронавірусу "Омікрон" зареєстрували в Києві та Київській, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Львівській, Тернопільській, Полтавській областях.
"Дослідження проведені із використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України", - пояснив він.
Як повідомляє Закарпатська ОДА, в Ужгороді також виявили "Омікрон".
"З понад двох десятків направлених на дослідження зразків у одному вірусологи підтвердили циркуляцію мутованого варіанту вipycy SARS-CoV-2 Оmiсrоn", - заявив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький.
Він додав, що штам "Дельта" залишається домінантним на Закарпатті.
- Нагадаємо, раніше в Донецькій і Чернівецькій областях зафіксували перші випадки штаму "Омікрон".
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