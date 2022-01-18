У Донецькій та Чернівецькій областях зафіксували перші випадки штаму "Омікрон"
У вівторок, 18 січня, стало відомо про підтверджені випадки нового штаму коронавірусу "Омікрон" у двох регіонах України - у Донецькій та Чернівецькій областях
Про це повідомляє Укрінформ.
"У січні до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України було відправлено зразки від 30 осіб. З них 14, а це майже половина, були виявлені як новий штам, але решта - це був штам "Дельта"… Тобто 14 підтверджених випадків - це "Омікрон", - повідомив представник департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Олександр Педенко.
Водночас головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко повідомила, що у Чернівецькій області досі циркулює штам "Дельта". Проте зразки, які відібрали 5-6 січня, показали, що "Омікрон" також поширюється регіоном.
"Так, із 30 зразків, що їх скерували на дослідження до Києва, у 16 виявили новий варіант вірусу. Решта, 14 зразків, містили штам "Дельта", - йдеться у повідомленні.
Представник департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Педенко зазначив, що дослідження нового штаму поки тривають, однак уже відомо, що інкубаційний період "Омікрону" в середньому становить три доби, і це менше, ніж у штаму "Дельта". Крім того, вже встановлено, що у більшості хворих на новий штам є такі симптоми: нежить, головний біль, втома, а також спостерігається чхання та біль у горлі.
Педенко наголосив, що у найбільшій небезпеці перебувають ті, хто не пройшов принаймні базового курсу вакцинації проти COVID-19.
- Нагадаємо, перший випадок штаму "Омікрон" в Україні зафіксували 18 грудня 2021 року.
- "Омікрон" виявили у Києві. Згодом новий штам підтвердили на Житомирщині у двох нещеплених жінок, які повернулися з Італії.
- 10 січня в Одесі зафіксували перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу.
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