В Україні зафіксували перший випадок COVID-штаму "Омікрон", - Ляшко

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.



"Вночі Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)", - написав він.



За його словами, інфікована штамом людина повернулася з ОАЕ, де мала контакт з хворими на COVID-19.



"Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб", - додав Ляшко.



Міністр закликав вакцинуватись проти коронавірусу та дотримуватись карантину.



"За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму домінує", - підсумував він.

Нагадаємо, 16 грудня перше зараження на "Омікрон" підтвердили в Польщі та Індонезії.