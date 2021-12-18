В Україні зафіксували перший випадок COVID-штаму "Омікрон", - Ляшко
Вночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.
"Вночі Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)", - написав він.
За його словами, інфікована штамом людина повернулася з ОАЕ, де мала контакт з хворими на COVID-19.
"Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб", - додав Ляшко.
Міністр закликав вакцинуватись проти коронавірусу та дотримуватись карантину.
"За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму домінує", - підсумував він.
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