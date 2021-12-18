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В Україні зафіксували перший випадок COVID-штаму "Омікрон", - Ляшко

18 грудня, 2021 субота
10:31
Коронавірус Віктор Ляшко

Вночі на 18 грудня Центр громадського здоров'я підтвердив перший випадок штаму "Омікрон" в Україні

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

"Вночі Центр громадського здоров’я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like)", - написав він.

За його словами, інфікована штамом людина повернулася з ОАЕ, де мала контакт з хворими на COVID-19.

"Пацієнт продовжує перебувати на лікуванні. Проводиться епідеміологічне розслідування вказаного випадку і додаткове обстеження контактних осіб", - додав Ляшко.

Міністр закликав вакцинуватись проти коронавірусу та дотримуватись карантину.

"За можливості, уникайте поїздок закордон у регіони, де циркуляція штаму домінує", - підсумував він.

  • Нагадаємо, 16 грудня перше зараження на "Омікрон"  підтвердили в Польщі та Індонезії.
МОЗ
Віктор Ляшко
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