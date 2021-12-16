Польща зафіксувала перший випадок зараження "Омікроном"

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краська, передає Польське радіо.



Штам "Омікрон" виявили у зразку, взятому у 30-річного громадянина Лесото. Зараження штамом підтвердила санітарно-епідеміологічна станція у місті Катовіце, що знаходиться на півдні Польщі.



У МОЗ Польщі додали, що пацієнт перебуває на самоізоляції та почувається добре.



Нагадаємо, 15 грудня Польща повідомила про введення нових карантинних обмежень та посилила правила в'їзду до країни, у тому числі для українців.