Польща зафіксувала перший випадок зараження "Омікроном"
У четвер, 16 грудня, у Польщі було підтверджено перший випадок зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у місті Катовіце
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Вальдемар Краська, передає Польське радіо.
Штам "Омікрон" виявили у зразку, взятому у 30-річного громадянина Лесото. Зараження штамом підтвердила санітарно-епідеміологічна станція у місті Катовіце, що знаходиться на півдні Польщі.
У МОЗ Польщі додали, що пацієнт перебуває на самоізоляції та почувається добре.
- Нагадаємо, 15 грудня Польща повідомила про введення нових карантинних обмежень та посилила правила в'їзду до країни, у тому числі для українців.
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