В Індонезії виявили перший випадок захворювання на штам "Омікрон"

Про це пише Associated Press.



Інфікованою виявилася прибиральниця в лікарні столиці Індонезії Джакарти.



Видання повідомляє, що жінка не має симптомів захворювання. Зараз вона перебуває на карантині в медзакладі, у якому працює. Цей відділ стовирили в березні 2020 року для перших хворих на COVID-19.



Міністр охорони здоров'я Індонезії Буді Гуанді Садікін додав, що перший випадок "Омікрону" виявили в середу та закликав громадян дотримуватися карантинних рекомендацій, зокрема носити маски й дотримуватися соціальної дистанції. Крім того, він наголосив на необхідності COVID-тестування та вакцинації.



Станом на 15 грудня в Індонезії зареєстрували 4,2 млн хворих протягом пандемії. Також за цей час померло понад 143 тис. людей. У липні в країні відбувся пік коронавірусу, коли кількість інфікованих за день сягнула 56 757 громадян, медзаклади були перевантажені, а ліжка з киснем закінчилися.

Нагадаємо, 16 грудня перше зараження на "Омікрон" також підтвердили в Польщі.

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