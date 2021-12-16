В Індонезії виявили перший випадок захворювання на штам "Омікрон"
16 грудня в Індонезії підтвердили перший випадок інфікування на штам коронавірусу "Омікрон"
Про це пише Associated Press.
Інфікованою виявилася прибиральниця в лікарні столиці Індонезії Джакарти.
Видання повідомляє, що жінка не має симптомів захворювання. Зараз вона перебуває на карантині в медзакладі, у якому працює. Цей відділ стовирили в березні 2020 року для перших хворих на COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Індонезії Буді Гуанді Садікін додав, що перший випадок "Омікрону" виявили в середу та закликав громадян дотримуватися карантинних рекомендацій, зокрема носити маски й дотримуватися соціальної дистанції. Крім того, він наголосив на необхідності COVID-тестування та вакцинації.
Станом на 15 грудня в Індонезії зареєстрували 4,2 млн хворих протягом пандемії. Також за цей час померло понад 143 тис. людей. У липні в країні відбувся пік коронавірусу, коли кількість інфікованих за день сягнула 56 757 громадян, медзаклади були перевантажені, а ліжка з киснем закінчилися.
- Нагадаємо, 16 грудня перше зараження на "Омікрон" також підтвердили в Польщі.
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