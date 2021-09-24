Івасюка повісили вже мертвим, - ексзаступник генпрокурора Голомша розкрив деталі смерті композитора

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає Еспресо.TV.

За його словами, поновлене через багато років слідство встановило, що насправді Івасюка повісили вже мертвим.

"Ми встановили, що він був повішений мертвим. Навіть фальсифікація доказів лікування була досить паскудною. Симптоматика була одна – ліки інші", – зауважив Голомша.

Довідка: Володимир Івасюк –український музикант, композитор, автор хітів української поп-музики 60-70-х років.

Як відомо, Івасюк зник 24 квітня 1979 року. 18 травня 1979 року у військовій зоні Брюховецького лісу неподалік Львова композитора знайшли мертвим. Тоді слідство висунуло версію самогубства внаслідок психічного розладу, і справу було закрито за відсутністю складу злочину через два місяці - 18 липня того ж року.

Нагадаємо, раніше Голомша заявив, що лідера Народного руху В’ячеслава Чорновола вбили, він не загинув через ДТП.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb