Із Чернігівщини до Франції евакуювали 56 дітей, - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.



"Друзі! 56 дітей із Семенівської громади на Чернігівщині, за сприяння Асоціація міст України, вирушили до Європи. Київ надав автобуси для перевезення дітей. Діти вже на території Євросоюзу та прямують до шкільного табору, організованого за сприяння АМУ в одній зі шкіл-пансіонів французького міста Нім", - наголосив він.



Також тривають переговори АМУ й Комітету регіонів Євросоюзу, щоб відправити 16 тис. постраждалих від війни українських дітей до літніх таборів Європи.



"Я дякую всім партнерам та друзям України за допомогу і підтримку! Вона дуже важлива, особливо в тому, що стосується наших дітей - їх безпеки, здоров’я та життя", - зазначив мер Києва.

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