Із "червоної" зони готові вийти вісім областей України, - Ляшко
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що вісім областей України вже готові вийти із "червоної" зони епідемічної небезпеки
Про це він сказав у кулуарах парламенту 3 грудня, передає Інтерфакс-Україна.
"Щодо областей, які можуть вийти (з "червоної" зони, - ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже в Кабінет міністрів прохання скликати комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня - ред.) чекаємо ще й дев'яту", - сказав Ляшко.
За його словами, це питання розглянуть наступного тижня, коли відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС.
- Нагадаємо, станом на 3 грудня у "червоній" зоні перебувають 18 областей.
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