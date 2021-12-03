Із "червоної" зони готові вийти вісім областей України, - Ляшко

Про це він сказав у кулуарах парламенту 3 грудня, передає Інтерфакс-Україна.



"Щодо областей, які можуть вийти (з "червоної" зони, - ред.), Міністерство охорони здоров'я подало вже в Кабінет міністрів прохання скликати комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: там потенційно готові вже вісім областей вийти, завтра (4 грудня - ред.) чекаємо ще й дев'яту", - сказав Ляшко.



За його словами, це питання розглянуть наступного тижня, коли відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС.

​​​​​Нагадаємо, станом на 3 грудня у "червоній" зоні перебувають 18 областей.