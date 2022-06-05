Із Луганщини за добу евакуювали 98 людей
Упродовж 5 червня з Лисичанська завдяки військовим, волонтерам, поліції й рятувальникам евакуювали 98 людей
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"Загалом за сьогодні змогли евакуювати 98 людей. Ситуація з обстрілами важка, тож мешканці Лисичанська, нарешті, зрозуміли, що перечекати не вийде. 98 людей обрали безпеку", - зауважив він.
Виїзд став можливим завдяки військовим, волонтерам, рятувальникам і поліцейським.
"Секретно змогли подолати небезпечний шлях і вже видихнули з полегшенням.
Будемо рятувати, доки буде така можливість!" - наголосив Сергій Гайдай.
- Раніше з Лисичанська вивезли 66 людей, зокрема 6 дітей, а також завезли мешканцям гумвантажі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе