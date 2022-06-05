Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"Загалом за сьогодні змогли евакуювати 98 людей. Ситуація з обстрілами важка, тож мешканці Лисичанська, нарешті, зрозуміли, що перечекати не вийде. 98 людей обрали безпеку", - зауважив він.

Виїзд став можливим завдяки військовим, волонтерам, рятувальникам і поліцейським.

"Секретно змогли подолати небезпечний шлях і вже видихнули з полегшенням.

Будемо рятувати, доки буде така можливість!" - наголосив Сергій Гайдай.

Раніше з Лисичанська вивезли 66 людей, зокрема 6 дітей, а також завезли мешканцям гумвантажі.

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