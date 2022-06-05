Із Лисичанська за добу евакуювали 66 людей, 6 із них - діти
Із Лисичанська на Луганщині 5 червня вивезли 66 людей, зокрема 6 дітей, а також завезли мешканцям гумвантажі
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
"З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток. Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - наголосив він.
Людей, котрі залишилися на Луганщині, Сергій Гайдай закликав перебувати в укриттях, оскільки обстріли не вщухають. Також їм завезли гумвантажі.
- 4 червня в Лисичанську від російських обстрілів загинула жінка, ще двоє поранені.
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