Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

"З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток. Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе - 66 людей вже в безпеці", - наголосив він.

Людей, котрі залишилися на Луганщині, Сергій Гайдай закликав перебувати в укриттях, оскільки обстріли не вщухають. Також їм завезли гумвантажі.

4 червня в Лисичанську від російських обстрілів загинула жінка, ще двоє поранені.

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