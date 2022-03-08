Із одного з портів Одещини 9 березня запустять річкові евакуаційні рейси до Румунії

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури у Telegram.



"Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки старше 60 років, які бажають потрапити до Румунії", - йдеться у повідомленні.



Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу двічі на день.



Розклад рейсів: посадка у Ізмаїлі о 8 ранку та о 14:00 - прибуття в Тульчу о 10:30 та 15:30.



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