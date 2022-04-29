Із Попасної 29 квітня вдалося вивезти 31 людину, евакуація триває

Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.



За попередніми даними, із Попасної за сьогодні було успішно вивезено 31 особу.



Крім того, за словами Гайдая, за останній тиждень із міста організовано посилену безкоштовну евакуацію.



"Люди бояться за свої життя. Бо коли в місті точиться ближній бій, уламок може влучити в кожне вікно чи вентиляційний отвір підвалу у будь-яку мить", - пише голова ОДА.



Повідомляється, що наразі евакуаційні заходи тривають.



Нагадаємо, що 29 квітня зранку Сергій Гайдай анонсував евакуацію з п'яти міст Луганщини