"Обирайте життя, не очікуйте смерті": Гайдай розповів про загострення ситуації в області та анонсував евакуацію з п'яти міст Луганщини

Про це він написав у телеграмі.



"Евакуюйтесь швидше: як і раніше, ми відправляємо автобуси та гуманітарну допомогу, але й віднедавна ще й ритуальний транспорт. Маршрутів для евакуації, як і раніше, п’ять: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Гірське", - повідомив Сергій Гайдай.



За його словами, якщо порівнювати кількість населення до 24 лютого й поточні показники, то логічним є скорочення охочих виїхати - з тисячі до 100-150 людей щодня У п'ять-шість разів зменшилася кількість тих, хто залишився, тому пропорційно до чисельності населення поменшало мешканців, які евакуюються.



Протягом 28 квітня неможливо було доїхати до Рубіжного, адже важко й небезпечно. Не завжди можна потрапити до Попасної й Гірського. Місцева влада скеровує на Луганщину автобуси, гаманітарну допомогу, а віднедавна - і ритуальний транспорт. Ситуація настільки погіршилася, що в Попасній небезпечно ховати загиблих і померлих. Це роблять на кладовищах інших населених пунктів громади. Також багато загиблих лишаються на подвір’ях.



"Не зволікайте і евакуюйтесь - обирайте життя, не очікуйте російської смерті. Евакуаційний транспорт вже в дорозі", - наголосив очільник ОВА.

28 квітня росіяни 10 разів обстріляли міста на Луганщині, пошкодили житлові та господарчі будівлі.

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